Menesini: “Un calendario ricco di eventi per l’estate di Capannori”

Non ci sarà, per il secondo anno consecutivo, il consueto concertone del Primo Maggio a Capannori. Ma l’amministrazione comunale, Covid permettendo, sta studiando una serie di eventi estivi.

“Vogliamo – dice il sindaco Luca Menesini – che dall’1 luglio al 30 agosto il nostro territorio sia un palcoscenico per spettacoli continui di cinema, musica e teatro. Realizzeremo un calendario ricco di eventi che vede molti appuntamenti in piazza Aldo Moro, ma anche tantissimi altri eventi nelle bellissime location del nostro territorio, come il parco Pandora a Segromigno in Monte, il Camelieto nel Compitese, i vigneti delle colline e le corti di tanti tanti paesi”.

“Insomma, sarà un’estate all’insegna delle emozioni che solo l’arte – che sia musica, cinema o teatro – sa far provare. Oggi abbiamo bisogno di sognare e quindi ve lo dico: stiamo lavorando a un’estate da sogno“.