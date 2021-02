Nuova pavimentazione al passaggio a livello della Romea: scatta la chiusura notturna

Rifacimento dei binari sulla linea ferroviaria Pistoia-Lucca e rifacimento della pavimentazione stradale all’altezza del passaggio a livello della via Francesca Romea: chiusure notturne della provinciale per consentire lo svolgimento dei lavori nel minor tempo possibile. Si tratta di un intervento importante, così come spiegato dall’amministrazione comunale, che consentirà di ripristinare il manto stradale e quindi rendere più sicuro il transito e attenuare i rumori al passaggio dei mezzi, soprattutto quelli di medie e grandi dimensioni.

Per permettere a Rfi di effettuare i lavori, la Provincia di Lucca – d’accordo con il Comune di Altopascio – ha pubblicato l’ordinanza di sospensione della circolazione veicolare e pedonale lungo la provinciale 3 Lucchese Romana al chilometro 8+530, ad Altopascio, in corrispondenza del passaggio a livello della via Romea. Il divieto di transito riguarda i seguenti giorni e orari: dalle 22 di oggi (22 febbraio) alle 6 di domani, martedì 23 (chiusura notturna transito convogli); dalle 22 di giovedì alle 6 del giorno seguente (chiusura notturna transito convogli); dalle 22 di venerdì alle 7 di lunedì e infine dalle 19,30 alle 24 sempre di lunedì.

La chiusura del fine settimana servirà per demolire la pavimentazione stradale, rinnovare il binario e rifare la nuova pavimentazione.

Negli stessi giorni e con gli stessi orari viene istituita la viabilità alternativa, da e per Altopascio: per chi viene da Lucca, la strada alternativa prevede l’immissione in via Torino dalla via Francesca Romea, proseguire in direzione via Poggio Baldino e poi approdare sulla provinciale Mammianese e da lì immettersi su viale Europa.

Per chi vuole andare in direzione Lucca, invece, la viabilità alternativa prevede lo stesso percorso, ma al contrario: quindi via Mammianese, via Poggio Baldino, via Torino, da dove immettersi per riprendere la via Romea. Per rendere più scorrevole il transito, l’intersezione tra via Torino e via Francesca Romea sarà regolata dal semaforo.