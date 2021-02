È Valerio D’Adamo il nuovo capo della Digos di Siena

Cambio al vertice della Digos di Siena, dove si avvicendato il commissario capo Valerio D’Adamo.



Il funzionario, nato a Vasto, 36 anni, laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ha frequentato e superato nello stesso ateneo la scuola di specializzazione per le professioni legali, per poi ottenere l’abilitazione per l’esercizio della professione forense.

E’ entrato nella polizia di Stato nel 2017, quando ha vinto il concorso per l’accesso al 107esimo corso per commissari. Terminato il periodo di formazione durato 18 mesi, è stato assegnato alla questura di Rimini, dove ha rivestito l’incarico di dirigente di tre uffici, quello del personale, il tecnico logistico e l’amministrativo contabile.



Designato dalla direzione centrale della polizia di prevenzione del dipartimento della polizia, D’Adamo ha richiesto espressamente di avere un’esperienza nella città del Palio, da sempre amata per tipicità e peculiarità.