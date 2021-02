Camaiore, venerdì il primo giorno di mercato in via Oberdan

Venerdì (26 febbraio) sarà il primo giorno nella nuova collocazione di via Oberdan del tradizionale mercato di Camaiore. Il mercato – in precedenza localizzato all’interno dello stadio Comunale – verrà disposto lungo un solo lato di via Oberdan e la vicina Piazza Morante.

“Dopo aver affrontato – afferma l’assessore al commercio Gabriele Baldaccini – una fase di emergenza con lo spostamento all’interno dello stadio comunale, arriviamo finalmente a questa sistemazione definitiva che porta nuovamente il mercato nei pressi del centro storico”.

“È stato – continua – un lavoro di concertazione per il quale mi sono speso sapendo che questa poteva essere una delle soluzioni migliori a nostra disposizione. Inoltre, ritengo molto importante anche il fatto di aver realizzato una nuova graduatoria eliminando così tutte quelle concessioni decadute o abbandonate. Ringrazio infine Confesercenti per i suggerimenti e Suap e Pm per l’importante impegno profuso”