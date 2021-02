Lucca, al Consiglio aperto anche la rappresentanza della commissione Ue di Roma

Al Consiglio comunale aperto previsto per domani (25 febbraio) parteciperà la rappresentanza della commissione Europea di Roma. A comunicarlo è l’assessore allo sviluppo economico Chiara Martini.

“Il direttore Antonio Parenti ha accettato l’invito e ne sono molto felice, in questo momento è importante fare sentire l’Unione Europea qui presente e vicina a cittadini. I francesi dicono ‘l’Europe s’engage ici!’. Noi diciamo ‘l’Europa è qui’ nelle imprese, per le strade, negli uffici, nelle famiglie – commenta l’assessore Martini – Uno step di un percorso più articolato che il Comune sosterrà, che vedrà nei prossimi mesi un’attività di promozione dei progetti europei di cui il Comune è partner. Azioni d’informazione aventi ad oggetto le politiche europee e poi di pianificazione strategica della progettazione futura per continuare ad assorbire risorse e curare i rapporti con gli altri territori europei”.

“Sono diverse le sfide, i volti lucchesi, le scelte di molti giovani e i progetti legati all’Europa – aggiunge Chiara Martini – sforzi compiuti con successo grazie alla politica di coesione territoriale, alla politica ambientale, alle misure di sostegno all’imprenditorialità e all’innovazione finanziate con programmi europei. É per me prioritario che ci sia un filo diretto fra la città e le istituzioni dell’Ue, come il Parlamento Europeo e la Commissione, a tal fine la Rappresentanza della Commissione Europea di Roma ci può aiutare perché queste iniziative rispondono proprio alle sue funzioni. In un certo modo Lucca va incontro all’Europa e contribuisce ad accorciare le distanze. L’intervento del direttore sarà breve – conclude l’assessore – ma offrirà in pillole spunti di riflessione sull’importanza di procedere con ‘l’assorbimento’ di risorse messe a disposizione dall’Europa nella nuova fase di programmazione ed poi un breve cenno all’avanzamento del processo di adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Next Generation Italia, tema che nei prossimi mesi avremo modo di approfondire insieme ancora”.