Mediavalle e Garfagnana, consegnate le bollette dell’acqua in scadenza il 12 marzo

Nei giorni scorsi Gaia spa ha consegnato le bollette dell’acqua di Gaia spa nei comuni di Bagni di Lucca, Careggine, Castelnuovo, Coreglia, Minucciano, San Romano, Vagli Sotto, Vergemoli e Villacollemandina che scadranno il 12 marzo.

Gaia ha inoltre intensificato i canali di assistenza a distanza. Gli utenti che desiderano ricevere informazioni sulla propria bolletta dell’acqua o effettuare pratiche sul proprio contratto di fornitura possono chiamare il numero verde 800-223377, gratuito da fissi e mobili. Altri strumenti a disposizione dell’utenza sono lo sportello online e la App per smartphone, strumenti informativi intuitivi che permettono di semplificare l’accesso ai servizi del gestore oltre ai canali social.

Gli utenti in difficoltà con il pagamento delle bollette possono avvalersi di tre agevolazioni tariffarie per ottenere uno sconto sulla bolletta dell’acqua: Bonus sociale idrico, Bonus idrico integrativo e Fondo utenze disagiate. Dall’inizio del 2021 Gaia ha inoltre introdotto una nuova formula per il pagamento delle bollette: la bolletta a rata costante, una bolletta mensile ad importo fisso, per pianificare al meglio le proprie spese.