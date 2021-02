Nozzano, a breve la realizzazione dell’impianto di sollevamento del Rio Castiglioncello

Si avvicinano i tempi per la realizzazione dei lavori dell’impianto di sollevamento di Nozzano. Gli interventi sono portati avanti dalla Regione Toscana e ieri sera (23 febbraio) il consiglio comunale ha preso atto dell’iter che in sede di conferenza dei servizi, contestualmente al progetto definitivo, ha previsto anche l’approvazione della variante al regolamento urbanistico, apponendo il vincolo preordinato all’esproprio.

A presentare la variante nell’assemblea comunale è stata l’assessora all’urbanistica Serena Mammini, che ha sottolineato la grande importanza che rivestono questi lavori di messa in sicurezza del territorio.

“L’impianto di sollevamento in questione – ha spiegato l’assessora – è il primo lotto di un intervento complesso che prevede lavori di riduzione del rischio idraulico in tutta la zona di Nozzano, con la realizzazione, appunto, di un nuovo impianto idrovoro in destra idraulica del Rio Castiglioncello, che affiancherà l’attuale impianto ubicato in sinistra del Rio Dogaia. Tale impianto permetterà di incrementare la capacità complessiva di sollevamento d’acqua, aumentando così la portata in uscita e migliorando in modo significativo l’efficienza idraulica del sistema. Questo porterà un beneficio in termini di diminuzione delle aree alluvionate poste a monte dell’impianto”.

“L’intervento – ha ricordato Mammini – ha tenuto conto ovviamente di tutti gli aspetti legati alla valorizzazione e alla salvaguardia del paesaggio e dei suoi caratteri, come indicato anche dal Piano strutturale e dal Piano di indirizzo territoriale”.