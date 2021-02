Perini Navi, il consiglio regionale: “Salvaguardare il brand”

“Attivarsi per incontrare il curatore fallimentare per accompagnare la fase che segue la dichiarazione di fallimento e per salvaguardare il brand, i lavoratori e l’indotto della Perini Navi”. È quanto chiede la mozione presentata dalla Lega e approvata all’unanimità e senza dibattito dal Consiglio regionale.

La giunta è impegnata anche a relazionare tempestivamente alla commissione competente “sia in merito al ruolo svolto dalla Regione nella fase precedente la dichiarazione di fallimento, sia in merito alle azioni che si intendono intraprendere a salvaguardia dell’azienda”.