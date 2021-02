Perini Navi, Montemagni e Meini (Lega): “Preservare il marchio e tutelare i lavoratori”

“Accogliamo con soddisfazione – affermano Elisa Montemagni ed Elena Meini, consiglieri regionali della Lega – l’approvazione all’unanimità da parte dell’aula di una nostra mozione che impegna ulteriormente la Regione ad attivarsi in merito al fallimento della viareggina Perini Navi“.

“In particolare – proseguono i consiglieri – chiediamo di muoversi prontamente per incontrare il curatore fallimentare, puntando, quindi, a preservare il noto marchio, i lavoratori diretti e quelli dell’indotto. Oltre a ciò – precisano le esponenti leghiste – chiediamo che la giunta relazioni, quindi, tempestivamente alla commissione competente, sia in relazione al ruolo effettivamente svolto dall’ente nella fase antecedente alla dichiarazione fallimentare dell’azienda, sia in merito alle azioni che s’intendono intraprendere per salvaguardare la stessa società”.

“Occorre, infatti – sottolineano le rappresentanti della Lega – fare il massimo per scongiurare il fatto che la situazione da drammatica, diventi, purtoppo, irreversibile.” “Monitoreremo, dunque con particolare attenzione, l’evolversi della complessa vicenda”, concludono.