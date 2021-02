A Forte dei Marmi primi vaccini Covid agli over 80: la visita del primo cittadino

Visita inaspettata quella del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi alla Croce Verde per l’inizio delle vaccinazioni agli ultraottantenni. Occhi lucidi per i primi over 80 che hanno ricevuto la vaccinazione contro il Covid, accompagnati dai parenti visibilmente emozionati.

Apripista tra i medici di famiglia il dottor Luigi Pietro Bellucci insieme alla dottoressa Angela Fontana che nella prima giornata hanno vaccinato 12 over ottantenni. A seguire faranno i vaccini, il dottor Vinicio Giorigini e il dottor Duilio Maggi.

Bruno Murzi, ci teneva ad esserci a questo appuntamento, non solo in veste di sindaco ma anche di medico ed incontrare insieme al vice sindaco Graziella Polacci, i colleghi impegnati nella campagna vaccinazione:

“E’ un giorno importante per Forte dei Marmi e anche se siamo davvero solo all’inizio del percorso, ho voluto manifestare ai medici e ai primi miei concittadini a ricevere il vaccino, il supporto mio e di tutta l’amministrazione – ha affermato il sindaco -. Con il dottor Bellucci e la dottoressa Angela Fontana, abbiamo parlato di come poter essere d’aiuto per ottimizzare il servizio, contribuendo anche nella logistica. Ci siamo dati appuntamento agli inizi della prossima settimana per un incontro di aggiornamento, allargato anche ai referenti della Asl”

Tra i fortemarmini in attesa del vaccino, la signora Franca Ricci in Giannotti di anni 93 che sorride felice sapendo che tra pochi minuti sarà vaccinata, confortata anche dalla presenza del sindaco Murzi a cui prima di entrare nell’ambulatorio ha rivolto un ringraziamento “per quei video serali che nei periodi più difficili della pandemia mi hanno aiutata e sostenuta”

In attesa che venga confermato l’aumento dei vaccini a disposizione dei medici di base, la Croce Verde proseguirà la sua programmazione settimanale: “Ringraziamo tutto il personale della pubblica assistenza – sottolineano il sindaco e il vice sindaco – che anche in questa occasione si è fatto trovare pronto ed efficiente. Ricordiamo che contestualmente è attivo il servizio tamponi rapidi effettuato dai medici di famiglia nella struttura allestita nella pinetina Fleming, tamponi che finora sono arrivati ad un numero di 260″.