L’auto contro un muro prende fuoco, conducente ustionato a Pistoia

Grave incidente in via dei Valdibrana dove i vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti per soccorrere un automobilista.

La vettura, finita contro un muro, è poi andata a fuoco e il conducente è rimasto privo di sensi all’interno dell’abitacolo.

All’arrivo dei pompieri l’automobilista è stato trovato all’esterno della vettura, estratto da alcuni passanti, con evidenti segni di ustioni sul corpo.

Mentre i vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area, il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito che poi è stato trasportato in ospedale con Pegaso.

Sul posto carabinieri, polizia e polizia municipale.