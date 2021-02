Polo scolastico a Camigliano, oltre 4 milioni per la riqualificazione

E’ ufficiale. L’amministrazione Menesini ha ottenuto un finanziamento di 4 milioni e 350 mila euro dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur) attraverso i mutui Bei (Banca Europea degli Investimenti) per gli interventi di riqualificazione del plesso scolastico di via delle Pianacce a Camigliano.

“Sapevamo di essere posizionati bene in graduatoria per il finanziamento di questo importante intervento di edilizia scolastica, ma ora abbiamo la certezza del finanziamento e questo ci rende davvero molto soddisfatti – afferma l’assessore all’edilizia scolastica, Francesco Cecchetti -. Ci mette infatti nella condizione di creare a Camigliano un vero e proprio polo scolastico dove sarà presente una scuola dell’infanzia di nuova costruzione, una primaria e una secondaria di primo grado e di realizzare opere di riqualificazione, tra cui alcune relative alla viabilità, particolarmente attese. Un’opera davvero significativa che va ad aggiungersi ad un’altra consistente opera finanziata con i mutui Bei, ossia la realizzazione della nuova sede della scuola secondaria di primo grado ‘Carlo Piaggia’ e del liceo scientifico ‘Majorana’ di Capannori situato nello stesso plesso, e quindi anche in questo caso di un nuovo polo scolastico il cui iter sta procedendo, per la quale l’amministrazione Menesini ha ottenuto 12 milioni di euro. Adesso attendiamo di sapere se anche il progetto per la costruzione della scuola dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio, ben posizionato nella graduatoria, sarà finanziato. In questo modo andremmo a creare un terzo polo scolastico, poiché la nuova scuola sarebbe costruita vicino alla scuola secondaria di primo grado”.

A Camigliano è prevista la nascita di un vero e proprio polo scolastico: nell’area che già ospita la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria, sarà infatti costruita la nuova scuola dell’infanzia. In programma anche la complessiva sistemazione della viabilità di accesso al polo scolastico di via delle Pianacce per renderla più fluida e più sicura e la realizzazione di parcheggi.