Problemi di connessione, la denuncia di Fratelli Giovani: “Non può essere colpa degli studenti”

“Connessione assente quindi la colpa è dello studente”. A segnalare alcuni episodi spiacevoli verificatesi durante le lezioni a distanza è il presidente del sindacato studentesco Fratelli Giovani.

“In questa fase dove le lezioni sono al 50 per cento in presenza e al 50 per cento a distanza si sono verificati episodi poco piacevoli – segnala il sindacato studentesco – Ultimamente ci sono giunte diverse segnalazione da parte di alunni riguardo professori che alla mancanza di internet (per varie cause) da parte dello studente hanno attribuito la colpa allo stesso e a per di più attribuendo allo studente sanzioni disciplinari. Ricordiamo che se viene a mancare la connessione a internet non è colpa dello studente e tanto meno del professore, quindi se lo studente ‘allude’ che ha avuto un problema ‘effettivo’ alla connessione internet si spera che non venga sanzionato ma anzi che li vengano dati gli aiuti necessari per evitare questi problemi che comportano delle brevi assenze alla lezione a distanza”.

“Si ricorda sempre che l’alunno come il professore non ha colpa se gli apparecchi a lui conferiti non sono di una tale performance da poter seguire in modo continuativo la lezione senza alcun tipo di problema – conclude il sindacato studentesco – ma anzi cerchiamo di adoperarci per far si che tutti senza alcuna differenza possano fare lezione a distanza”.