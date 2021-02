Rinviato al 2022 il Palio di San Jacopo a Gallicano

Salta anche l’edizione 2021 del Palio di San Jacopo a causa dell’emergenza Covid. Lo ha comunicato il comune di Gallicano attraverso una nota sui social. Il palio è rinviato al 2022.

“Tante persone, ogni edizione, si riversano a Gallicano per assistere ad uno degli spettacoli più emozionanti che prende vita d’estate nel nostro piccolo paese – si legge nella nota del Comune -. Il palio di San Jacopo è un evento storico che sprigiona un’energia unica nel suo genere. Nato ufficialmente nel 1972, è cambiato, cresciuto e mutato in mille forme fino ad arrivare al magnifico spettacolo che è oggi. In tutti questi anni abbiamo visto centinaia di bocche spalancate di ignari avventori ritrovatisi ad assistere, senza aspettativa alcuna, ad un evento di un piccolo paese che con una forza inaspettata dà vita a un qualcosa di unico nel suo genere. Borgo antico, Bufali e Monticello sono i tre rioni che rappresentano ogni gallicanese, rioni la cui appartenenza deriva dalla zona di Gallicano nella quale nasci o vivi. Donne, uomini, grandi e piccini che per mesi dedicano anima e corpo alla creazione del Palio. Sarte, carristi e coreografi che con uno spirito unico creano la magia della sfilata”.

“Con l’amaro in bocca, nel 2020 e nel 2021 abbiamo e dovremo rinunciare al nostro grande evento a causa di qualcosa che è molto più grande di noi – annuncia il Comune -. Ma torneremo, belli, forti e magici! Che il 2022 sia di buon auspicio per tutti… e per il Palio!!! Aspettando il 2022″.