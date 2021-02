Villa Basilica-Petrognano, 930mila euro per gli interventi di consolidamento

Ammonta a 930 mila euro la cifra assegnata a fondo perduto al Comune di Villa Basilica, per la realizzazione degli interventi di consolidamento sulla strada Villa Basilica–Petrognano.

Si tratta di fondi stanziati dal Ministero dell’interno e destinati alla messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico.

“Siamo molto soddisfatti di questa nuova erogazione – spiega il vice sindaco Giordano Ballini – perché ci consente di intervenire con rapidità sulle criticità della Villa Basilica–Petrognano, causate delle recenti precipitazioni. Questa strada – prosegue Ballini – è fondamentale per il nostro territorio, perché lo collega direttamente a quello di Capannori. Spesso, è utilizzata anche come viabilità alternativa ad altre strade ed è quindi importante garantirne la percorribilità in totale sicurezza”.

Gli interventi. Coi nuovi finanziamenti, l’amministrazione metterà in sicurezza i versanti della Villa Basilica-Petrognano e provvederà alla regimazione idraulica dell’area; saranno realizzati cordoli e muretti di contenimento e sistemati il piano e il manto stradale.