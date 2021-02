8 marzo, inizia il conto alla rovescia per lo sciopero femminista e transfemminista

Inizia anche a Viareggio il conto alla rovescia verso lo sciopero femminista e transfemminista dell’8 marzo.

Durante il 2020 a perdere il lavoro sono state 444mila persone, di cui il 70% sono donne.

“La fine del blocco dei licenziamenti prevista per il prossimo 31 marzo non migliorerà nè i dati nè la nostra condizione – spiega l’associazione Non una di meno – Infatti da un lato perdiamo autonomia economica, mentre dall’altro nessuna donna ha mai smesso di lavorare per la cura di casa, anziani, bambini, dad, diversamente abili. Il Covid-19 ha reso ancora più evidenti le linee della violenza strutturali. Dall’inizio dell’anno sono tredici le donne uccise, ma i finanziamenti ai centri antiviolenza femministi, fondamentali nei percorsi di fuorisuscita dalla violenza, sono del tutti inadeguati. Mentre il piano antiviolenza sta per scadere, la discussione governativa invoca la parità di genere nella gestione del Recovery Plan attraverso l’attuazione di politiche neoliberali e un Family Act che oltre a escludere le persone migranti non tiene conto della divisione sessuale del lavoro”.

Per queste e molte altre ragioni, Non una di meno chiama uno sciopero femminista e transfemminista: della produzione e della riproduzione, del consumo, sciopero dai ruoli imposti dai generi.

“Abbiamo chiesto a tutti i sindacati – spiegano – di riconoscere l’urgenza del nostro sciopero e di garantire la copertura sindacale alle lavoratrici e ai lavoratori che vorranno astenersi dal lavoro produttivo. Alcuni hanno già risposto all’appello convocando per l’8 marzo lo sciopero generale. Noi in Versilia aderiamo allo sciopero con una giorrnata di confronto e di inchiesta sul nostro mondo del lavoro produttivo e riproduttivo”.

Dalle 18 alle 20 è in programma l’assemblea web in collaborazione con la Casa delle donne di Viareggio Che genere di Lavoro e potrà essere seguita in diretta sui canali social.