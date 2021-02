Appello per adottare la cagnolina Kama.

Kama è di razza dogo argentino, di appena due anni. È buonissima, tranquilla e socievole con tutti. Ha esattamente le caratteristiche tipiche della sua razza ossia adora le persone ed è molto affettuosa anche con i bambini. È stata trovata abbandonata in un campo insieme ai sui 5 cuccioletti, che ha accudito con grande amore.

Ora i piccoli hanno tutti trovato una famiglia e lei poverina è rimasta sola e triste in una gabbia. Quando le hanno portato via il suo ultimo “bambino” ha cominciato a cercarlo disperata e poi alla fine si è accucciata, i suoi occhi si sono velati di una grande tristezza e ha capito che anche lui come gli altri le era stato tolto per sempre.

Avrebbe tanto bisogno di trovare una casa e finalmente, dopo tanta sofferenza, qualcuno che si prenda cura di lei come merita. È sana, vaccinata, sterilizzata e con regolare microchip. Per info: Associazione Lida Versilia 347.2612527 347.7780841, 347.7413043.