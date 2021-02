Conferme e qualche new entry nel direttivo della Misericordia di Marlia

Ieri (26 febbraio) si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei 12 membri del consiglio direttivo, dei 5 del collegio dei revisori e dei 5 del collegio dei probiviri della Fraternita di Misericordia di Marlia.

Tra gli eletti ci sono molte conferme e qualche new entry. “L’associazione – si legge nalla nota – ringrazia tutti i consiglieri uscenti per aver gestito al meglio la difficile situazione data dalla pandemia di Covid-19, ringrazia la commissione elettorale per il lavoro svolto in queste elezioni, tutti i volontari che hanno reso possibile il tutto in totale sicurezza e tutti gli associati per essere venuti a votare”.