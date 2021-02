Covid, oltre 30mila euro a fondo perduto per le attività di Villa Basilica

Prorogato all’8 marzo il termine ultimo per accedere al bando da 31615 euro, pubblicato dall’amministrazione comunale di Villa Basilica e dedicato alle attività economiche che stanno maggiormente subendo gli effetti del Covid-19.

Il bando prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per supportare le spese di gestione, agevolare la ristrutturazione e l’ammodernamento sia della sede che della produzione e anche per innovare i processi produttivi. I fondi ricevuti, inoltre, potranno essere utilizzati per lo sviluppo di strategie di marketing online e di vendita a distanza.

Come si fa

Per poter beneficiare di questo sostegno, è necessario che l’azienda sia in attività, regolarmente iscritta al registro delle imprese e ubicata nel territorio del comune beneficiario dei fondi governativi. Escluse tutte quelle in stato di liquidazione o fallimento o soggette a concordato preventivo.

L’amministrazione comunale ha inoltre deciso di riaprire il bando da 20mila euro, rivolto ai privati, per sostenere le famiglie di Villa Basilica nell’acquisto di dispositivi informatici per i propri figli.

La nuova scadenza è fissata al 20 marzo.

I requisiti

Possono accedere al bando tutte le famiglie residenti nel territorio del comune di Villa Basilica, che hanno figli che frequentano le scuole per l’infanzia (0-6 anni), le scuole del primo e secondo ciclo e l’università e che, a partire dall’8 marzo 2020, abbiano sostenuto spese per dispositivi informatici e strumenti per la connettività. Nel caso di più studenti all’interno dello stesso nucleo familiare, saranno accettate più domande, se opportunamente giustificate dagli acquisti di dispositivi ammessi al contributo. È necessario, inoltre, allegare copia dell’Isee e le ricevute di acquisto dei dispositivi.

I bandi sono stati pubblicati sull’albo pretorio e consultabili sul sito del Comune di Villa Basilica (www.comunevillabasilica.it): entrambe le domande devono essere compilate nei modi descritti dall’avviso, depositate all’ufficio protocollo o inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Villa Basilica – area tecnica, via Roma 1 – 55019 (Villa Basilica).

Le domande potranno essere inoltrate anche tramite Pec all’indirizzo comunevillabasilica@pcert.it.