Sistema Ambiente, oltre 2700 segnalazioni gestite in 4 mesi grazie al filo diretto con gli utenti

Oltre 600 segnalazioni di abbandono rifiuti gestite e risolte e più di duemila accessi ai canali di comunicazione diretta per chiedere informazioni e segnalare criticità legate al porta a porta. Sono questi i numeri che fa registrare Sistema Ambiente nel periodo ottobre 2020 – febbraio 2021.

Un numero Whatsapp sempre attivo, un call center, uno sportello virtuale a cui accedere per parlare con gli operatori da remoto, un portale per l’ambiente “sistemato”, una app per le segnalazioni di abbandono dei rifiuti e di altre criticità legate alla raccolta, un servizio dedicato per guidare i cittadini alle prese con l’emergenza Covid-19: sta in questo ampio programma di iniziative l’attività di customer care con la quale Sistema Ambiente accompagna i cittadini ogni giorno, per migliorare il servizio offerto, rispondere puntualmente alle necessità o alle criticità segnalate dagli utenti, risolvere le problematiche e lavorare per rendere sempre più curato il territorio.

“Il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti nel servizio di raccolta differenziata – spiega Matteo Romani, presidente dell’azienda a prevalente capitale pubblico che gestisce i servizi di igiene urbana nel comune di Lucca – prima con l’introduzione dei Garby in centro storico, che sono andati a sostituire la raccolta filo-strada; poi con la realizzazione dei nuovi calendari per il porta a porta in periferia, con la suddivisione del territorio in aree diverse e la separazione del vetro dagli imballaggi in plastica e in alluminio. Il tutto anticipato, già dalla fine del 2019, con l’avvio del servizio di spazzamento meccanizzato programmato. Sistema Ambiente ha quindi deciso di avviare un filo diretto con gli utenti e, più in generale, con la cittadinanza comunque interessata alla raccolta rifiuti. Un filo che ha consentito a Sistema Ambiente di registrare, gestire e intervenire, da ottobre 2020 a febbraio 2021, su qualcosa come 662 segnalazioni di abbandono dei rifiuti ma, soprattutto, di risolvere attraverso appositi interventi delle squadre operative ben 2114 criticità legate al porta a porta“.

I sistemi di segnalazione più utilizzati dagli utenti sono quelli del call center, attivo dal lunedì al sabato attivo, e del numero Whatsapp, presidiato per l’intera settimana, giorni festivi e pre-festivi compresi, dalla mattina alla sera. Quest’ultimo, istituito dalla fine dell’estate scorsa, risulta particolarmente apprezzato dai cittadini, che possono scrivere a Sistema Ambiente per richiedere qualsiasi tipo di informazione: qui, infatti, le persone chiedono delucidazioni sui calendari, ottengono risposte rispetto alle tariffe e ai pagamenti, vengono guidate per aprire una nuova utenza, per ritirare i materiali necessari per svolgere la raccolta differenziata. È inoltre il canale di comunicazione diretta per segnalare gli eventuali mancati ritiri, le problematiche relative al funzionamento dei Garby e delle isole interrate in centro storico e gli abbandoni rifiuti. In questo periodo di emergenza Covid-19, infine, Whatsapp è anche lo strumento con cui il cittadino positivo – passate 48 ore dall’esito del tampone – richiede a Sistema Ambiente l’attivazione della raccolta Covid. Nel complesso, si tratta di un ampio programma di customer care.

Che, secondo l’assessore all’ambiente Francesco Raspini, “testimonia dell’attenzione che Sistema Ambiente, così come richiesto dall’amministrazione comunale, presta alle varie esigenze manifestate dagli utenti, soprattutto da quando è stato riorganizzato il sistema di raccolta dei rifiuti. Un’attenzione che si riverbera poi sui risultati in termini ambientali, orientati al new green e a un sempre migliore decoro urbano. Non a caso, Sistema Ambiente si colloca tra le aziende leader in Toscana nella raccolta differenziata, il cui dato si attesta all’81 per cento, permettendo al Comune di Lucca di risultare il comune capoluogo con la più alta percentuale di raccolta differenziata in ambito regionale“.

Il numero Whatsapp di Sistema Ambiente è 333.6126757.