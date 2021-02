Variante inglese: due casi sospetti in una scuola a Carrara. Il sindaco chiede la sospensione della didattica

Due casi sospetti di variante inglese alla scuola media Taliercio di Carrara, il sindaco Francesco De Paquale invita la dirigente a sospendere per una settimana la didattica in presenza

A darne notizia è lo stesso primo cittadino della città del marmo.

“In accordo con i sanitari – scrive il sindaco – appreso di due sospetti casi di variante inglese, ancora da accertare, presso la media Taliercio ho invitato la dirigente a sospendere la didattica in presenza per una settimana. Si tratta di una misura precauzionale mirata proprio a evitare un ulteriore peggioramento della situazione. Come sapete proprio in questi giorni anche nella nostra regione sono scattati dei mini lockdown: singoli comuni sono passati in zona rossa proprio sulla base di dati particolarmente elevati a livello locale. Proprio perché vogliamo evitarlo, nel caso della Taliercio ci siamo mossi con la massima cautela”

“Ormai – aggiunge – è stata accertata nella nostra città la presenza della variante inglese che come tutti sapete è più contagiosa. Dai colloqui ormai quotidiani con l’azienda sanitaria emerge preoccupazione e la previsione di una imminente e importante impennata nei contagi, da imputare proprio alla mutazione del virus”.

“Ho scritto al presidente della Regione Eugenio Giani per sollecitare le procedure burocratiche necessarie all’attivazione dell’hub vaccinale a Carrarafiere – conclude – Continuiamo a combattere insieme questa terribile pandemia. Per chi può, sottoponendosi al vaccino, per tutti gli altri indossando la mascherina, mantenendo le distanze, lavando spesso le mani e limitando i contatti sociali. La battaglia non è ancora finita”.