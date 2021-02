Covid, nella Cecina “rossa” positivo anche un assessore

A Cecina, zona rossa, anche un assessore positivo al Covid. A renderlo noto sui social è il sindaco Samuele Lippi.

“Oggi – spiega il primo cittadino – siamo stati contattati dall’Asl: io, la giunta, alcuni membri del consiglio comunale e alcuni dipendenti del Comune siamo in quarantena. Proprio nei giorni in cui stavamo prendendo provvedimenti per fronteggiare la diffusione del virus, anche nella sua variante più contagiosa Sta bene ma è ovviamente in isolamento. Pur utilizzando tutte le precauzioni, l’Asl, a fronte del sospetto di una variante che comporta anche il tracciamento dei contatti non stretti, ha ritenuto opportuno adottare provvedimenti di maggiore cautela nei confronti di tutti noi. I 10 giorni di quarantena dall’ultimo contatto finiscono lunedì, quando potremo essere sottoposti a tampone”.

“Tutti noi – aggiunge – avevamo già prenotato il tampone dello screening. Abbiamo la necessità di far emergere i contagi e di isolarli per arginare la diffusione del virus. E quella dei prossimi giorni è un’ottima opportunità per permetterci di proteggere soprattutto i soggetti fragili e quindi più a rischio”.