Obiettivo raggiunto, raccolte 50mila firme per la proposta di legge contro la propaganda fascio nazista

Obiettivo raggiunto, prima del tempo: 50mila le firme raccolte per la proposta di legge contro la propaganda fascio nazista. Ad annunciarlo, su Facebook, è lo stesso sindaco di Stazzema Maurizio Verona

La raccolta di firme era partita a dicembre scorso, con appelli anche sui social, e molti comuni di tutta Italia hanno aderito predisponendo nei propri uffici i moduli per la firma, oltre ai vari banchetti nei mercati allestiti da Anpi e volontari.

Nonostante l’obiettivo delle 50mila firme sia stato raggiunto, il primo cittadino di Stazzema invita ancora a firmare la proposta per portarne in parlamento di più e, quindi, dare più forza alla proposta di legge. Per firmare ci sarà tempo fino al prossimo 31 marzo.