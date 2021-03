Ieri mattina (28 febbraio) una troupe della Rai è sbarcata in città per registrare una puntata della rubrica del Tg2 dedicata a viaggi e turismo, Sì Viaggiare, in onda ogni venerdì alle 13,40.

Il giornalista Adriano Conte, lucchese di origine, è stato accompagnato alla scoperta della cattedrale e del Volto santo da Francesco Niccoli, archeologo e collaboratore scientifico della Ccria per i beni culturali. Il direttore della Fondazione Giacomo Puccini, Massimo Marsili, ha presentato il Puccini Museum – casa natale di Giacomo Puccini. Gabriele Calabrese, storico dell’arte e guida turistica, ha accompagnato la troupe in visita alla Torre Guinigi.

Conte, al termine delle riprese, ha detto di avere ritrovato un città più bella di quanto ricordava, tranquilla e a misura d’uomo, dove i bambini possono giocare tranquilli nelle piazze principali e che si può girare in bicicletta. Il giornalista ha confermato di volere tornare a Lucca da visitatore.

La puntata di Sì Viaggiare dedicata a Lucca andrà in onda nelle prossime settimane su Rai 2 (di venerdì alle 13,40, in replica la domenica mattina alle 1,40) e resterà poi visibile su Raiplay e sulla pagina Facebook Tg2 Sì Viaggiare.