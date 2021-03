E’ operativa da oggi (1 marzo) la nuova filiale di Banca Cambiano in viale Castruccio Castracani 301, la prima in provincia di Lucca.

“Un traguardo – afferma il presidente Paolo Regini – dovuto e necessario per continuare a crescere in Toscana, dove la banca si attesta tra le più qualificate per tradizione e innovazione. Un obiettivo da tempo pensato e che oggi finalmente prende forma in questa nuova sede ideata per coltivare quella rete di clienti già attiva sul territorio e stare vicini alle tante famiglie e piccole e medie imprese, soprattutto in un momento critico come quello che stiamo attraversando”.

Con le sue 42 filiali – 39 delle quali in Toscana – la Banca Cambiano continua così a crescere e a rafforzare il legame con i territori nei quali opera da 137 anni. Un legame che nella nuova filiale lucchese non poteva che concretizzarsi nell’omaggio all’artista Antonio Possenti. Nell’innovativa sede di viale Castracani sono infatti esposte alcune delle opere del grande pittore appartenenti alla collezione della banca. Opere messe in mostra nel grande allestimento realizzato a Palazzo Pitti per festeggiare gli ottant’anni del maestro lucchese. Il binomio tra economia e cultura viene sottolineato anche dall’attenzione con cui gli edifici vengono progettati e ristrutturati per offrire un servizio moderno e funzionale, espressione di un modello organizzativo innovativo e tecnologicamente avanzato.

“Lucca rappresenta una zona cardine dato il numero di attività produttive presenti sul territorio – aggiunge il direttore generale Francesco Bosio -. Qui operano molte piccole e medie imprese che spaziano nei diversi settori cardine dell’industria Toscana. Aprire una sede in questa zona significa per noi essere vicini ai tanti imprenditori, famiglie e professionisti con un servizio dedicato che porta avanti la nostra tradizione di parte attiva sul territorio. Fondamentale per noi è infatti offrire un servizio personalizzato che contribuisca a creare rapporti interpersonali indispensabili per la crescita e lo sviluppo di un territorio. Così abbiamo attivato anche un servizio di consulenza a distanza con i nostri professionisti, per poter stare vicini alle esigenze di tutti i nostri clienti in un momento così delicato”.

Oggi la Cambiano, diventata Spa nel 2017, è una tra le banche più moderne, espressione di un modello organizzativo innovativo e tecnologicamente avanzato, dove però l’attenzione alla persona e ai suoi bisogni resta il fondamento della propria missione. Attualmente la sede di viale Castracani è aperta dalle 8,35 alle 13,30 la mattina mentre il pomeriggio è possibile avere una consulenza solo su appuntamento. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare il numero 0583 23217.

“Venite a conoscerci – invitano il presidente e i direttore generale – per rendervi conto di persona che è possibile un’esperienza nuova di banca, quella che rispecchia i nostri claims, cioè la Banca del saper fare e la Banca con l’anima e verrete accolti, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, con competenza e cordialità”.