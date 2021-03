Brennero ancora chiuso, Andreuccetti: “Sono dalla parte dei commercianti. Vanno accelerati i tempi dei lavori”

Proseguono i lavori sul Brennero, con cittadini e commercianti in protesta per lo slittamento della riapertura della strada. Sul tema interviene il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, che ribadisce la necessità di accelerare i lavori.

“Io sono dalla parte dei commercianti e dei cittadini di Chifenti – ribadisce il sindaco Andreuccetti -, comprendo perfettamente le loro ragioni e ogni giorno mi impegno per sostenerne la causa. Il Brennero chiuso da dicembre è ormai una situazione insostenibile. La frana lato fiume prima e quella lato monte dopo, hanno creato disagi per la qualità della vita, per la sicurezza e per l’economia del nostro territorio; disagi che, nella maniera più assoluta, vanno risolti. Bisogna che si accelerino i tempi e che in totale sicurezza la strada venga riaperta“.

“Ogni giorno mi confronto con il Prefetto – precisa il primo cittadino -, il quale pur non avendo (come me) competenza diretta, ha preso davvero a cuore la questione. Come ho detto ai commercianti con cui mi sono incontrato in paese, è fondamentale che anche loro siano ai tavoli di confronto e di decisione. Così per la prossima settimana (cioè questa ndr) ho chiesto ed ottenuto che una loro delegazione, insieme a me, sia ricevuta a Firenze da Anas. Quando si parla di cittadinanza attiva intendo questo: la partecipazione diretta, con le istituzioni, di chi i problemi li vive in prima persona. La presenza dei commercianti è importante ora ma lo sarà anche una volta riaperta la strada, al tavolo permanente per procedere alla messa in sicurezza complessiva della SS12. Condividiamo i percorsi con determinazione, per raggiungere, in tempi certi e in sicurezza, un unico e comune obiettivo; la riaperta del Brennero”.