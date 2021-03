Carabinieri di Grosseto impegnati nel contenimento del Covid. Controlli aumentati al confine con il Senese

Negli ultimi giorni i militari di Pitigliano hanno rafforzato i controlli anticovid nelle zone dell’Amiata che nei fine settimana scorsi erano state interessate da un gran flusso di visitatori. Controlli che si rendono ancor più opportuni in funzione dell’innalzamento della soglia di attenzione che ha interessato la provincia di Siena, decretata zona rossa: numerosi posti di controllo sono stati pertanto istituiti lungo i tratti stradali di collegamento tra le due province.

Oltre 100 persone e 80 veicoli passati al setaccio, con quattro sanzionati per le norme anticovid: due giovani trovati in giro in orario notturno senza valido motivo, più altri due senza mascherina. Elevate anche sette contravvenzioni al codice della strada, con oltre 40 punti decurtati dalle patenti e circa 1000 euro di sanzioni varie.

Situazione più grave per un 40enne straniero, regolare in Italia, che a Castel del Piano aveva compiuto manovre azzardate procedendo a forte velocità; all’alt dei carabinieri l’uomo ha manifestato inequivocabili sintomi di assunzione di alcolici, confermati dall’esito dell’alcol test. Per lui immediato ritiro della patente, e deferimento alla Procura di Grosseto per il reato di guida in stato di ebbrezza.