Coronavirus, positivo un dipendente comunale di San Romano. Mariani: “Serve prudenza nei rapporti sociali”

Coronavirus a San Romano in Garfagnana, la sindaca Raffaella Mariani torna a fare il punto sulla situazione.

“Negli ultimi giorni ci sono stati notificati dalla azienda sanitaria 2 nuovi casi di positività al Covid-19 nel nostro Comune – l’aggiornamento del sindaco -. Le persone appartengono allo stesso nucleo familiare sono in buone condizioni di salute e si trovano in isolamento presso la loro abitazione. Siamo stati informati inoltre della positività di un nostro dipendente comunale che si trova a casa senza gravi sintomi, in isolamento. Auguriamo a tutti di superare clementemente la situazione di difficoltà e rinnoviamo loro tutta la nostra disponibilità per ogni bisogno dovesse verificarsi. All’interno del municipio a garanzia degli altri dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo lo frequentano stiamo provvedendo ad effettuare una sanificazione straordinaria. Il personale sarà sottoposto alle procedure di verifica come previsto dall’azienda sanitaria”.

Oggi (1 marzo) gli uffici comunali sono chiusi al pubblico.

L’appello del sindaco ai cittadini: “Purtroppo la ripresa dei contagi ci impone di non sottovalutare il rispetto delle regole e delle procedure previste dal governo nazionale e dalla Regione Toscana. Dobbiamo ancora dimostrare grande prudenza nei rapporti sociali e nello svolgimento delle attività lavorative, senza trascurare di valutare ogni possibile rischio di trasmissione del virus. L’avvio della vaccinazione e il vantaggio che potranno portare alla intera comunità non può essere vanificato da comportamenti superficiali ed irresponsabili. Non trascuriamo l’utilizzo dei tre principali accorgimenti: distanziamento fisico, utilizzo della mascherina anche all’esterno, igiene della mani. Sono precauzioni che dovremmo dare per scontate, ma è opportuno ricordare che la loro osservanza salverà le persone più fragili da pericolose conseguenze per la salute”.