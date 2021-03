E’ arrivata la passerella pedonale che andrà a completare l’opera di messa in sicurezza del centro abitato di Lappato. La struttura, costituita da profili in acciaio e camminamento con lamiera grecata, massetto in calcestruzzo e finitura con autobloccanti, sarà posizionata parallelamente al ponte esistente sul Rio Scioppato entro la prossima settimana.

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco Luca Menesini. “E’ arrivata la passerella ed entro la prossima settimana sarà montata – spiega -. Ci sono stati degli intoppi burocratici che hanno rallentato l’avvio dei lavori ma li abbiamo superati e oggi i lavori sono in corso”.

Tra questi anche la realizzazione di un marciapiede lungo circa 300 metri e largo 1,5 metri lungo la via Pesciatina, dal parcheggio della fermata del pullman fino all’ufficio postale e all’incrocio con via di S.Antonio e dall’attraversamento del rio Scioppato fino al distributore di carburante per un investimento complessivo di circa 150 mila euro.