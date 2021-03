A Massarosa la fiera internazionale del fuoristrada. L’evento, con tre giorno di prove, test driver e tour, è in programma dal 15 al 17 ottobre 2021.

“È l’inizio di una nuova stagione per il turismo massarosese – commenta l’assessore al turismo Michela Dell’Innocenti – lavoriamo a questo evento dallo scorso novembre e sono davvero soddisfatta di portare a casa questo risultato così importante per Massarosa e per le nostre attività, dopo un anno davvero difficile a causa della pandemia”.

Saranno due le aree interessate, l’Off Road Park La Gulfa per le dimostrazioni, le prove tecniche dei veicoli, i corsi, e Piazza del Mercato per la partenza dei test drive dei Suv e dei percorsi culturali ed enogastronomici alla scoperta del territorio. Su questo fronte verranno predisposti tre percorsi per i turisti e gli ospiti della manifestazione: un Tour del Lago, un Tour Via delle erbe e dei fiori, un tour Le colline che suonano. I tour, che vedranno il coinvolgimento di tutte le associazioni culturali e turistiche di Massarosa, partiranno da un vero e proprio villaggio allestito in Piazza del Mercato dove potranno esporre con i loro stand anche le realtà ed aziende massarosesi e dove sarà allestito anche il quartier generale della manifestazione a livello logistico con oltre cento addetti all’organizzazione della manifestazione. La federazione italiana ruoristrada anticiperà l’evento con video promozionali del territorio oltre a predisporre specifici pacchetti turistici per chi arriverà e soggiornerà a Massarosa.

“La portata in termini di ricettività e promozione è enorme – commenta il Sindaco Alberto Coluccini – ci sarà un grande flusso di turisti ed appassionati, uno strumento unico di promozione per Massarosa e per le sue potenzialità”.