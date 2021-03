Bloccati dopo un inseguimento, non si erano fermati all’alt dei carabinieri.

È accaduto nel grossetano. I due uomini di origini campane, di 25 e 31 anni, erano a bordo di una Fiat 500, e all’alt dei militari dell’Arma, che avevano allestito un posto di controllo, hanno accelerato dandosi alla fuga. Ne è scaturito un inseguimento in cui i carabinieri a bordo della gazzella, con l’ausilio di pattuglie intervenute, sono riusciti a raggiungere e bloccare la 500, all’altezza del bivio Fonteblanda lungo l’Aurelia.

I giovani sono stati condotti in caserma e perquisiti: nella vettura sono stati trovati alcuni grammi di marijuana, per cui è scattata la segnalazione alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti. Inevitabile anche la sanzione alle norme anti Covid, non avendo i due un valido motivo per trovarsi in Toscana. L’auto è risultata essere di proprietà di una ditta di noleggio. Entrambi avevano precedenti di truffa per essersi finti carabinieri.