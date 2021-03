Orientamento, due giorni di open day online alla Fondazione Campus

I prossimi martedì 9 e mercoledì (10 marzo) il Career Service della Fondazione Campus organizza due giornate di orientamento professionale. Il progetto Career day. Destinazione lavoro, realizzato con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca, si terrà online e sarà suddiviso in due momenti. Una prima parte formativa, gratuita e aperta a tutti i cittadini interessati, che intende guidare i partecipanti al giusto approccio al mondo del lavoro fornendo loro gli strumenti utili a sviluppare le proprie competenze e a valorizzare la propria crescita professionale attraverso una serie di seminari dedicati alla preparazione del curriculum vitae, alla gestione della propria immagine professionale e all’utilizzo strategico delle competenze trasversali. Una seconda parte, il 10 marzo, destinata all’incontro con le aziende operanti nel settore turistico e riservata agli studenti e agli alumni della Fondazione Campus.

“Eventi come i Career Day – spiega la professoressa Enrica Lemmi, direttrice dell’Accademia del Turismo di Fondazione Campus – sono appuntamenti importanti di recruiting aziendale, realizzati con lo scopo di mettere in contatto la domanda e l’offerta di lavoro, oltreché fornire informazioni per orientare i giovani nelle loro scelte future, a partire dalla conoscenza delle attuali problematiche del comparto turistico e delle relative opportunità professionali. In un momento in cui molte aziende sono ancora chiuse, vogliamo offrire la possibilità ai nostri studenti e ai giovani lucchesi di avere uno spaccato sul mondo aziendale, che sta adottando nuovi processi e modelli organizzativi maggiormente orientati ai bisogni del cosiddetto turismo della ‘rinascita’, che caratterizzerà la fase del post-coronavirus e che richiederà competenze e figure professionali capaci di interpretare il cambiamento dettato dall’innovazione tecnologica e dalla rivoluzione green”.

“Progettare un percorso professionale, lavorativo, in ogni caso futuro – commenta Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca – è un tema assai difficile nei tempi che stiamo vivendo, e massimamente nell’ambito del turismo, fra i più colpiti dalla pandemia. Proprio per questo occorre porre grande attenzione alle scelte di formazione ed esperienza da compiere, perché questo settore possa contare su risorse umane capaci di farlo ripartire, di farci ripartire. La conoscenza di quello che c’è oggi sul territorio è fondamentale per compiere le scelte giuste, per questo ogni occasione di scambio e trasmissione di informazioni è importante, come queste due giornate di orientamento professionale”.

Nel dettaglio, il programma dei Career Day prenderà il via martedì 9 marzo con un ciclo di seminari formativi, gratuiti e rivolti indistintamente a tutti gli interessati, della durata di un’ora ciascuno. Si inizierà alle ore 9 con un seminario a cura di Giulio Xhaet, partner e digital strategist a Newton S.p.A., che affronterà il tema del futuro del settore turistico con un intervento dal titolo Turismo: digital & contemporary skills. L’importanza della ‘contaminazione’ di saperi, discipline e culture per affrontare il settore turistico dal 2021 in avanti. A seguire, alle ore 10.15, Osvaldo Danzi, executive recruiter Scr consulenza e presidente di FiordiRisorse, spiegherà come costruire vere relazioni professionali con LinkedIN. Dalle 11,30 alle 12,30 Simone Bigongiari, responsabile Career Service di Fondazione Campus, si concentrerà sulla costruzione di curriculum vitae efficaci. Alle 12,45 Diego Fiorini, docente di life style all’Accademia Italiana di Yacht Etiquette e docente di costume all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, parlerà invece dall’importanza del proprio abbigliamento in sede di colloquio e quindi delle regole del vestire elegante e delle influenze della moda. Infine, alle 14, Francesca Sanzo, formatrice, consulente e autrice, spiegherà come narrarsi online e come scrivere di sé e perché queste attività siano importanti per comunicare professionalmente.

Per ricevere il link di accesso ai seminari online è necessario segnalare la propria partecipazione scrivendo una mail all’indirizzo chiara.nicolai@fondazionecampus.it o telefonando al numero 0583 333420 (opzione 2).

La giornata di mercoledì 10 marzo sarà invece dedicata all’incontro con le aziende ed è riservata agli studenti in corso, ai laureati e diplomati della Fondazione Campus: gli interessati potranno confrontarsi con aziende turistiche di carattere nazionale e, alla fine dell’evento, potranno inviare loro il proprio curriculum vitae.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.fondazionecampus.it .