Patto educativo globale, conferenza online dell’Agesc

Educazione anno zero: ripartiamo dal Patto educativo globale. Questo è il titolo della videoconferenza in programma domani (4 marzo) alle 21 su piattaforma digitale promossa dall’Associazione genitori scuole cattoliche nella ricorrenza del 45esimo anniversario di fondazione dell’associazione e per dialogare sull’importanza dell’educazione nell’attuale fase di emergenza sanitaria.

“L’incontro telematico intende favorire una riflessione sul ruolo della comunità educante, ribadendo la rilevanza dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia per promuovere un’educazione che sia trasversale e inclusiva di tutte le espressioni della vita personale, sociale e culturale di ciascuna persona – dichiara Michela del Carlo, presidente del Premio educazione alla Pace e ai diritti umani che interverrà durante la videoconferenza – In occasione dell’udienza con il Santo padre, il pontefice ha ricordato ai presidenti dell’associazione il delicato compito di gettare ponti tra scuola e territorio, tra scuola e famiglia, tra scuola e istituzioni civili e, a partire da questo invito, è necessario proiettarsi verso un futuro caratterizzato da nuovi paradigmi educativi”.

Alla conferenza telematica, insieme a Michela del Carlo, interverranno illustri ospiti del mondo accademico, ecclesiastico e educativo.