Scatta un nuovo sciopero nella sanità

È stato proclamato uno sciopero della sanità per l’intera giornata di lunedì (8 marzo), indetto dai sindacati Cub, Usb Pi, Si-Cobas, Slai-Cobas, Cobas-Sur e indirizzato a tutti i dipendenti dell’Asl Toscana Nord Ovest del comparto e della dirigenza, tutti i profili. Lo sciopero è indetto dall’inizio del primo turno alla fine dell’ultimo turno della stessa giornata.

L’Azienda si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero.

Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili.