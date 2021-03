Covid, Del Ghingaro: “Numeri in crescita”. A Viareggio e in Versilia scuole a rischio chiusura

Con i contagi odierni Viareggio, oggi (4 marzo) sale a 528 casi di Covid

“L’incremento non cessa – afferma il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro – i numeri sono in crescita e occorre tenere altissima l’attenzione. Non mi stancherò mai di raccomadare a tutti di usare le mascherine, correttamente, di non fare assembramenti e di usare la massima prudenza”-

I ricoveri al Versilia, precisa il primo cittadino, se fino a 15 giorni fa erano 34, oggi sono 84. Più che raddoppiati.

“Quanto alle scuole – conclude Del Ghingaro – il governatore Eugenio Giani, ieri (3 marzo) è stato chiaro: si chiudono, a prescindere dalla zona gialla, arancione o orssa, se si supera la percentuale di 2,5% su 100mila abitanti. In Versilia la percentuale, ad oggi, è stata superata: è di 2,87%“.