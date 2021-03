Iscrizioni aperte alla Misericordia di Massa Macinaia per il nuovo corso per soccorritori

Martedì (6 aprile) alle 20,45 al via il nuovo corso per soccorritori alla Misericordia di Massa Macinaia e San Giusto di Compito.

Il corso – completamente gratuito e aperto a tutta la popolazione – si terrà in presenza nel rispetto delle normative anti-covid nella sede dell’associazione (via Sant’Andrea 6) e sarà tenuto da formatori e personale operante in emergenza sanitaria e protezione civile.

Per partecipare al corso è obbligatorio iscriversi prima della data di inizio ai numeri: 3775209373 e 3389772433.