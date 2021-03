Passa la Tirreno Adriatico, cambia la viabilità mercoledì prossimo a Pietrasanta

Passa la Tirreno Adriatico, come cambia la viabilità il prossimo 10 marzo a Pietrasanta

Il passaggio della 1° tappa della gara ciclistica interesserà anche il Comune di Pietrasanta. A tal proposito il Comune di Pietrasanta invita i cittadini a prendere visione delle modifiche e delle sospensioni della circolazione a partire indicativamente dalle 13.

Sono previsti 3 passaggi lungo l’asse viario via Sarzanese (provenienza Capezzano Pianore), via Garibaldi – via Sauro – piazza Carducci – piazza Matteotti – provinciale Vallecchia (per la sua interezza fino al confine con il comune di Seravezza) e successivamente provenendo dal lungomare di Forte dei Marmi sul lungomare di Marina di Pietrasanta. In conseguenza dei 3 passaggi della corsa ciclistica (e con la necessaria probabile preventiva chiusura della circolazione disposta dalla prefettura di circa 30 minuti rispetto al primo transito) l’amministrazione invita a prendere nota delle fasce orarie in cui la circolazione sarà probabilmente interrotta, in base alla cronotabella fornita dall’arganizzazione

Asse viario da via Sarzanese alla provinciale Vallecchia

Primo transito da circa 13,45 a circa 14,45; secondo transito da circa 14.39 a circa 15,24; terzo transito da circa 15,15 a circa 16,04. Gli orari hanno valore di indicazione di massima poiché dipendono da variabili quali condizioni atmosferiche, andamento agonistico della gara, imprevisti vari. Anche il Lungomare comunale, viale Roma, sarà interessato da tre transiti con provenienza lungomare di Forte dei Marmi e fuoriuscita nel lungomare di Lido di Camaiore dove è previsto al termine del terzo transito l’arrivo (orario dalle 16,02 alle 16,24).

Asse viario lungomare a Marina di Pietrasanta

Gli orari di transito sul lungomare: primo transito da circa le 14,40 a circa le 14,54; 2 transito da circa 15,17 a circa 15,32; 3° da circa 15,54 a circa 16,15.

Per completezza il Comune informa che anche la circolazione da e per la frazione di Strettoia, mediante l’utilizzo della via Provinciale Seravezza – Forte dei Marmi da cui transiterà la corsa (provenendo da Vallecchia) sarà interessata da 3 sospensioni: primo da circa le 14 a circa le 14,45, secondo da circa 14.45 a circa 15,24, terzo da circa 15,30 a circa le 16,04.