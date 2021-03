Prima candelina per Lorenzo: auguri al piccolo dai nonni Debora e Enzo

Auguri a Lorenzo, che oggi (4 marzo) compie 1 anno dalla nonna Debora e il nonno Enzo, che vivono a Torre del Lago. “Lo amiamo alla follia – spiegano -, la cosa che più ci affligge è questa lontananza forzata dal Covid che ci impedisce di prendere un volo ed essere lì da lui, in Olanda, a Venlo, in solo un’ ora e poco più”. “Non essere lì con lui per il suo primo compleanno – aggiungono i nonni – ci rattrista molto”.

Al piccolo Lorenzo, che spegne la sua prima candelina, gli auguri di buon compleanno anche dalla redazione di Lucca in Diretta