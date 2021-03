Qualità dell’abitare, il Comune apre il dialogo con i cittadini sui progetti per Ponte a Moriano

Domani (5 marzo) alle 17,30 il Comune di Lucca organizza, su piattaforma online, un incontro per presentare alla cittadinanza i progetti previsti nel territorio di Ponte a Moriano, che saranno inseriti all’interno del bando Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare.

L’amministrazione comunale, infatti, parteciperà a questo progetto nazionale che ha come finalità la riduzione del disagio abitativo e insediativo, e l’incremento della qualità dell’abitare, attraverso processi di rigenerazione urbana. Per questo motivo sta predisponendo una proposta composta da interventi che coinvolgeranno il territorio di Ponte a Moriano.

L’incontro, oltre a presentare i progetti, sarà occasione per lasciare contributi e idee che saranno utili, in caso di approvazione, per realizzare progetti e azioni di rigenerazione dei tessuti urbanistici e sociali. La partecipazione è libera e ci si potrà collegare con il seguente link https://zoom.us/j/91470297414.