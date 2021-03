Rilascio passaporti, da febbraio appuntamenti solo con Spid e carta di identità elettronica

Passaporti elettronici, cambiano le modalità di accesso all’agenda on line.

A comunicarlo è la questura di Lucca: dal 28 febbraio scorso, infatti, il servizio pubblico di Agenda on line per la gestione degli appuntamenti per le istanze di rilascio passaporto potrà avvenire esclusivamente tramite l’identità digitale Spid e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini.

Adesso non sarà quindi più possibile ottenere sul servizio di Agenda on line nuove credenziali tramite codice fiscale, restando fermo l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre.