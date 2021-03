Solidarietà e riconoscenza agli operatori sanitari: Fondazione Bml consegna 2mila volumi al Versilia

Solidarietà e riconoscenza a tutti gli operatori in ambito sanitario: la Fondazione Banca del Monte di Lucca prosegue con la distribuzione di oltre 2mila volumi pubblicati in questi anni con il proprio contributo a medici, infermieri, operatori sanitari e lavoratori nell’ambito della salute pubblica del territorio, che sono impegnati in prima linea in questi mesi di emergenza sanitaria.

Stamani (4 marzo) il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, ha consegnato i volumi all’ospedale Versilia nell’ambito dell’azienda Usl Toscana nord ovest, incontrando Giacomo Corsini, direttore sanitario dell’ospedale Versilia, Vincenzo Panichi, responsabile dell’area medica dell’ospedale e Alessandro Campani, direttore della Zona Distretto della Versilia, per consegnare i volumi al personale sanitario versiliese.

I volumi, grazie alla collaborazione di Allestend, sono già stati consegnati anche agli ospedali San Luca di Lucca, Barga e Castelnuovo e all’ex ospedale Campo di Marte di Lucca.