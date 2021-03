Sopralluogo della Lega a Pescaglia: “A due mesi dalla frana ancora nessun intervento”

Sabato scorso (27 febbraio) la consigliera provinciale della Lega Ilaria Benigni, il commissario Luigi Pellegrinotti della sezione Mediavalle e Garfagnana e il responsabile delegato dell’area Mediavalle Cipriano Paolinelli hanno incontrato il capogruppo del gruppo consiliare Prima Pescaglia Pietro Tosi e il consigliere Gianluca Bocchino a seguito di una richiesta di sopralluogo da parte dei cittadini inerente alla frana che ha interessato parzialmente la strada provinciale 32 al km 9,300 nelle vicinanze della strada per Villabuona.

“A due mesi dall’accaduto – denunciano i due consiglieri – nessun intervento strutturale è stato posto in essere. Dopo aver illustrato lo stato di fatto ai presenti abbiamo chiesto alla consigliera provinciale di farsi portavoce all’ente preposto, perché venga fatto tutto il possibile affinché sia ripristinata alla normale condizione di viabilità, in un punto strategico del territorio comunale di Pescaglia. Nonostante il tempo intercorso dall’accaduto è inaccettabile, che ad oggi non sia ancora stato effettuato nessun intervento. Chiediamo quindi al primo cittadino Andrea Bonfanti, nonché consigliere provinciale, di attivarsi in sinergia con la collega consigliera Ilaria Benigni per poter trovare una soluzione in tempi celeri affinché la situazione non si aggravi ulteriormente, visto che su questo tratto di strada transitano mezzi pesanti, trasporto pubblico locale e scolastico”.