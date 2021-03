Artigianato, Favilla: “Arrivati i soldi a Fsba. Ora serve una distribuzione rapida”

“Dopo una lunga trafila burocratica finalmente sono arrivati i soldi stanziati dal governo a Fsba, il fondo solidarietà bilaterale degli artigiani che provvederà a distribuirlo alle aziende che potranno finalmente accreditarlo sui conti correnti del lavoratori”. Ad annunciarlo è Roberto Favilla, direttore di Confartigianato imprese Lucca.

“L’arrivo dei soldi ad oltre seimila lavoratori – prosegue Favilla – porta un po’ d’ossigeno a numerose famiglie della nostra provincia che sono in difficoltà con il pagamento degli affitti e delle bollette a causa della Cassa Integrazione che non viene coperta dal mese di ottobre. Grazie al nostro interessamento ci è stato garantita una rapida distribuzione delle risorse. Per il futuro auspichiamo una semplificazione e velocizzazione dei pagamenti al fine di evitare che questo forte disagio ai lavoratori di dell’artigianato, che ha subito gravissime ripercussioni dalla pandemia, si verifichi anche in futuro” .