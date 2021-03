Azzurro Donna: “Endometriosi, bene il sostegno del comune di Capannori”

L’associazione Azzurrro Donna plaude all’iniziativa di Capannori di illuminare di giallo la fontana del palazzo comaunel per l’endometriosi.

“Come associazione culturale Azzurro Donna – spiega la coordinatrice Rita Sarti -, ci teniamo ad esprimere il nostro apprezzamento per l’iniziativa promossa dal comune di Capannori che si terrà il 27 marzo e che vedrà la fontana del palazzo comunale illuminata di giallo. Ad sta cercando di promuovere una campagna di sensibilizzazione sull’endometriosi a livello nazionale. Siamo felici che la commissione pari opportunità e l’assessore Frediani abbiano già provveduto a dedicare la giusta importanza a questo tema. Come coordinatrice comunale di del movimento femminile di Forza Italia ci tengo a ringraziare personalmente assessore e le componenti della commissione pari opportunità per il lavoro che svolgono all’interno delle istituzioni del nostro comune”.