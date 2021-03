Festa della donna, fiori agli ospiti delle Rsa

Questo 8 marzo, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, i sindacati pensionati del territorio lucchese, Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp, assieme alle associazioni di volontariato Auser Filo D’Argento, Anteas, Ada hanno deciso di realizzare un’iniziativa unitaria per portare un po’ di colore e di gioia all’interno delle Rsa della Pia Casa e del Centro Anziani di Monte S. Quirico.

Sono state acquistate dalla serra dell’Anffas di Carraia delle piantine fiorite, che verranno regalate ad ospiti e lavoratrici di queste strutture, contribuendo allo stesso tempo a sostenere anche questa associazione di volontariato. Un piccolo gesto per commemorare questa data così significativa, che celebra le conquiste di decenni di lotte sociali per l’uguaglianza di genere, ma anche per esprimere apprezzamento per la gestione dell’emergenza pandemica all’interno delle residenze per anziani, seguite sempre da vicino dai sindacati e dalle associazioni di volontariato.

“Anche nei momenti più difficili – spiegano le sigle -, come il focolaio scoppiato a dicembre a Monte S. Quirico, il Comune di Lucca, la Asl e operatrici ed operatori interni alle Rsa hanno gestito con attenzione e dedizione questo complesso periodo. Si sono immediatamente attivati per garantire la sicurezza dei fragili ospiti, per i quali è stata realizzata anche una tempestiva campagna vaccinale”.

Alle 12,30 di lunedì (8 marzo) di fronte alla Pia Casa si terrà l’evento simbolico della consegna delle piantine, in quanto non ci sarà alcun contatto diretto con le ospiti, a cui parteciperà anche l’assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli.