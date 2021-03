Lucca più vicina alla Corea, Tambellini cittadino onorario di Uijeongbu

Il sindaco Alessandro Tambellini ha ricevuto questa mattina (5 marzo) il diploma con cui è stato insignito della cittadinanza onoraria di Uijeongbu, città della Repubblica di Corea. Nella lettera di accompagnamento il sindaco di Uijeongbu, Ahn Byung Yong, dichiara che il riconoscimento è frutto dell’impegno e della dedizione a favore della amicizia fra Lucca e Uijeongbu e per rinsaldare il lavoro per gli scambi fra le due città, interrotti a causa dell’emergenza sanitaria.

“Sono molto onorato e commosso di aver ricevuto questo prezioso riconoscimento – afferma Tambellini – nel 2017 Lucca è stata scelta per rappresentare l’Italia al Festival musicale internazionale di Uijeongbu ed è cominciata così un’amicizia che si è approfondita negli anni. Non potrò mai dimenticare i messaggi di solidarietà che il sindaco Ahn Byung Yong ci ha rivolto nei momenti più terribili dell’emergenza sanitaria, quasi un anno fa. Tutto questo ci impegna ancora di più a lavorare per tornare alla normalità e costruire il futuro delle nostre città, così lontane nello spazio, ma anche così vicine per affinità umane e culturali”.