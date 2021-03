Sei anni fa la tempesta di vento che devastò la Versilia

Sono passati 6 anni. Era il 5 marzo 2015 quando la Versilia si svegliò dopo una notte di vento e di tempesta che distrusse, in poche ore, migliaia di alberi, distruggendo case e cambiando il volto di Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi e Lido di Camaiore.

Il Parco della Versiliana divenne il simbolo del fortunale

Niente eventi e niente cerimonia aperta al pubblico per il sesto anniversario del fortunale. Pietrasanta, oggi, ha celebrato in tono ridotto e nel rispetto delle normative anti-Covid al cippo di piazza Versilia a Fiumetto, all’ingresso del parco giochi. La scultura memoriale in marmo e bronzo è stata realizzata a quattro mani da Daniele Bazzichi e Matteo Castagnini ed è diventata un simbolo di resilienza e speranza. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti ed i rappresentanti delle autorità civili ed i rappresentanti dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della protezione civile e del volontariato.