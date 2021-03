Tirreno Adriatica, cambia la viabilità anche a Forte dei Marmi. Il comando di polizia municipale di Forte dei Marmi, per il giorno mercoledì 10 marzo 2021, in occasione del passaggio della gara ciclistica ai fini del regolare svolgimento della manifestazione e della sicurezza di partecipanti e utenti della strada, ha disposto le modifiche alla viabilità.

I ciclisti entreranno nel territorio comunale dalla rotonda di via Michelangelo con la via Emilia e, proseguendo in direzione nord, raggiungeranno la via Padre Ignazio da Carrara, sino a raggiungere la strada litoranea in direzione sud, sino al confine con il Comune di Pietrasanta.

Inevitabilmente, sulle traverse laterali confluenti si verrà a determinare un rallentamento dei relativi flussi di traffico, in ragione del quale, è raccomandabile effettuare ogni tipo di spostamento mediante veicoli – soprattutto, allo scopo di entrare o uscire nel territorio comunale – nelle prime ore della mattinata e comunque, non oltre le 12

Durante la gara, ogni spostamento in direzione nord sarà interdetto e quindi, l’eventuale accesso od uscita dalle strade locali, potrà avvenire tramite la strada statale Aurelia (in direzione di Querceta), cui sarà possibile accedere tramite la via Provinciale ovvero tramite il casello autostradale Versilia.

In direzione sud, non saranno da segnalare significative criticità locali, giacché le strade e relativi accessi, consentiranno di raggiungere i Comuni confinanti (fatta eccezione per le strade litoranee), almeno sino al Comune di Camaiore. Anche in questo caso, potrebbe risultare utile avvalersi della viabilità autostradale.

Ad ogni buon conto, si ricorda che per la particolare situazione pandemica, gli spostamenti da e per altri comuni, non saranno comunque consentiti, se non per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e/o di necessità.