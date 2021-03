Senso unico in via Fonda, i residenti: “Capannori dice no”

Senso unico in via Fonda a Saltocchio? Il primo round è contro gli abitanti della zona. A sostenerlo è Franco Andreuccetti, ex consigliere della circoscrizione 7 del Comune di Lucca: “Abbiamo saputo che il 5 marzo si è discussa in commissione lavori pubblici al comune di Capannori anche la nostra richiesta di istituire il senso unico in via Fonda di Saltocchio nel tratto adiacente l’esselunga di Marlia motivata dal fatto che la strada e’ stretta e i loro mezzi pesanti che vi transitano creano problemi di scambio con i veicoli che vengono in senso opposto ovvero di sicurezza per chi transita a piedi per jogging e con carrozzine e passeggini. E’ solo una delle 4 richieste fatte da noi purtroppo confinanti con loro al comune di Capannori con l’aiuto del difensore civico del comune di Lucca nel 2014 anno dei loro lavori di rstrutturazione in cui abbiamo subito danni e altro. Naturalmente dalla maggioranza è stato dato parere contrario”.