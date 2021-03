Sopralluogo dell’assessore regionale Stefano Baccelli alla ciclopista Puccini. “Questa mattina – spiega – con alcuni amici in rappresentanza del Comune di Lucca e della Provincia di Lucca, della Confcommercio Lucca e Massa Carrara, della Fondazione Giacomo Puccini e grazie alla perfetta organizzazione di Chrono Bikes, abbiamo fatto in bici un sopralluogo lungo la ciclopedonale Puccini propedeutico a completarne il progetto infrastrutturale e ad organizzare un evento promozionale appena la situazione Covid ce lo permetterà. L’esito di questo giro di verifica e’ stato molto positivo”.

“Lo stato di manutenzione della ciclabile l’ho trovato assai migliore di quanto mi aspettassi – afferma -: abbiamo condiviso possibili soluzioni per raggiungere la casa del Maestro a Torre del Lago, per non parlare dello struggente paesaggio attraversato, della splendida giornata e della deliziosa e allegra compagnia”.